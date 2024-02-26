27 февраля
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Потребитель

Социалисты предлагают способ борьбы с перебоями в поставках лекарств

Перебои в поставках жизненно важных лекарств приводят к тому, что люди вынуждены ждать необходимые препараты или покупать их за свой счет. Как изменить ситуацию?

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Архив алтайского отделения партии «Справедливая Россия – за правду».

От председателя партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова поступило предложение - компенсировать гражданам затраты на покупку жизненно важных лекарств, на которые не успели выделить средства из бюджета. Инициативу лидера партии поддержал депутат Госдумы Александр Терентьев.

Механизм закупки и бесплатное обеспечение жизненно необходимыми лекарствами нуждающихся – единственно верный вариант. Но когда механизм раз за разом даёт сбой, его нужно чинить. Люди продолжают жаловаться, что приходится ждать медикаменты. А от них зависит жизнь, - высказался народный избранник.

Партия социалистов привела данные Всероссийского союза пациентов (ВСП), которые показывают, что целый ряд лекарств, одобренных специальной комиссией Минздрава, не попал в соответствующее распоряжение Правительства. Это ведёт к тому, что препараты не закупаются и не выдаются. Переносы сроков заседания комиссии также затягивают процесс. В результате многие вынуждены покупать лекарства за свой счет или пользоваться менее эффективными препаратами.

Мы предлагаем компенсировать гражданам "задним числом" затраты на покупку лекарств, одобренных комиссией Минздрава, но не попавших в распоряжение Правительства. За медлительность в поставках препаратов должно платить государство, а не люди, которым дорог каждый день, а иногда и каждый час, – сказал социалист.

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