19 августа
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Собраться к школе меньше чем за 1 000 рублей? Вполне реально в «Галамарте»

Базовый набор народный магазин уже посчитал за вас: на все про все вы потратите 777 рублей*, и в эту сумму входят: тетради и обложки к ним, ручки и карандаши, краски и кисти, альбом для рисования и цветная бумага, пластилин и клей, ножницы и линейка. По сути, полная подготовка с запасом – по цене хорошего бизнес-ланча!

Школьный базар в "Галамарте".
Школьный базар в "Галамарте".
Источник: сеть магазинов "Галамарт"

Так что не поддавайтесь панике про «все дорожает на глазах». Главное – знать, где брать. И кстати – здесь на полках еще очень много интересного, включая новинки: коллекции «Милый котик» для девочек и «Кул геймер» для мальчиков.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Список является рекомендуемым и может отличаться от требуемого в конкретном учебном заведении. Специальные цены действуют с 9 по 22 августа 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт». Цены могут отличаться от приведенных, исходя из выбранного ассортимента.

Организатор акции: ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040) 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.
Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru.
Информация на изображениях может отличаться от действительной.

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