Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей

Совершение покупок перед учебным годом – особый вид искусства! Важно и не забыть ничего, и приобрести то, что нравилось бы ребенку, и из бюджета желательно бы не вылезти… Ну и хорошо бы купить всякие вещи «про запас», чтобы хватило хоть на какое-то время. Школьный базар в "Галамарте" идет полным ходом: здесь и новинки, и забавная канцелярия, чего только нет, к тому же цены «на пять с плюсом». Но и забывать о базовом наборе не стоит: он пригодится решительно всем, и народный магазин уже посчитал его за вас: на все про все – 777 рублей*!

Тетрадей много не бывает: предметов много, писать надо много, и откуда-то же надо брать вот это вот «достаем двойные листочки». Так что лучше подготовиться заранее: 7 общих тетрадей – 105 рублей*, по 10 тетрадей в клетку и в линейку (каждый набор по 45 рублей*), ну и 20 обложек к ним за 50 рублей*!

Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт" Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт"

К тетрадям нужны, конечно же, ручки (6 шт. – 42 рубля*) и карандаши (6 шт. – 18 рублей*). И добавим немного красок: набор цветных карандашей (57 рублей*), гуашь (35 рублей*), акварель (39 рублей*) и набор кистей от ClipStudio ( КлипСтудио, 85 рублей*). К краскам не забудьте захватить стакан-непроливайку, всего за 29 рублей*.

Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт"

И продолжаем тему творчества, чтобы можно было творить, не отвлекаясь ни на кого и ни на что! Альбом для рисования – 55 рублей, цветной картон – 49 рублей, цветная бумага – 19 рублей, линейка – 19 рублей, ножницы – 39 рублей, клей ПВА – 22 рубля, пластилин – 15 рублей, клей-карандаш – 9 рублей. И все вместе это как раз и выливается в магическую сумму 777 рублей. По сути, по цене хорошего и сытного, но одного бизнес-ланча вы можете полностью подготовить ребенка к школе! Определенно, не стоит поддаваться панике про «все дорожает на глазах». Главное – знать, где брать.

Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт" Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт" Школьный базар в "Галамарте". Источник: сеть магазинов "Галамарт"

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Список является рекомендуемым и может отличаться от требуемого в конкретном учебном заведении. Специальные цены действуют с 9 по 22 августа 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт». Цены могут отличаться от приведенных, исходя из выбранного ассортимента.

Организатор акции: ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040) 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru.

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