29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWwJHQ3vpS

Скачать квитанцию на оплату услуг ЖКХ — просто, быстро, удобно

Квитанцию на оплату электроэнергии и других услуг ЖКХ можно скачать на сайте «Алтайэнергосбыт» в любое время.

Квитанцию на оплату электроэнергии и других услуг ЖКХ можно скачать на сайте «Алтайэнергосбыт».
Квитанцию на оплату электроэнергии и других услуг ЖКХ можно скачать на сайте «Алтайэнергосбыт».
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Для этого круглосуточно функционирует сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».

Чтобы скачать квитанцию, достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.

Список организаций Алтайского края и Республики Алтай, чьи счета можно скачать онлайн:

  • АО «Алтайэнергосбыт»;
  • АУ «Кызыл-Озек-Сервис», г. Горно-Алтайск;
  • МУП «Городское», г. Алейск;
  • МУП «Волчихинские коммунальные системы»;
  • МУП «ЖКХ Акташ», МО «Улаганский»;
  • МУП «Коммунальщик», г. Яровое;
  • МУП «КС», с. Косиха;
  • МУП «Райтоп», Благовещенсий район;
  • МУП «Теплоресурс Змеиногорского района»;
  • МУП «Тёплый ключ» Ключевского района;
  • МУП «Теплосбыт», Славгород;
  • МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
  • МУП «Энергетик», Бийский район;
  • МУП «Третьяковский коммунальщик»;
  • ООО «Восток», с. Улаган;
  • ООО «Золотой ресурс», Майминский район;
  • ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
  • ООО «Родник», г. Алейск;
  • ООО «Экотранс», регоператор Алейской зоны и т.д.

Полный список уточняйте на сайте компании «Алтайэнергосбыт».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • АО «Алтайэнергосбыт»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость