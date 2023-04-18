Шлейф ароматов напоследок: в России заканчиваются брендовые духи

По каким-то причинам в этой сфере не заработал параллельный импорт. Или не отстроена логистика. В любом случае, намечается эпоха дефицита парфюмерии.

Во флагманском «Золотом яблоке» недавно демонтировали стенд Gucci и практически не осталось Chanel. Товары от Yves Saint Laurent, по словам продавцов, свезли из других московских магазинов. Новые поступления не предвидятся, указывает bfm.ru.

Многие принципиально не хотят завозить люкс, как «Лореаль». А вот у LVMH, которой принадлежит Dior, Kenzo, Givenchy, поставки есть. Но они не признаются, каким образом довозят парфюмерию в попавшие под санкции отделы.

Хотя россияне продолжают путешествовать в ту же Турцию, везде есть дьюти-фри, откуда они это будут, как и прежде, привозить. Однако есть нюанс — парфюмерия очень сильно подорожала. Даже если этот параллельный импорт состоится и если тот же условный Hermes вернется обратно на полки, это будет уже неподъемная цена для абсолютно большей части населения.

Это будет уже походить больше на историю, как в Советском Союзе было, когда духи составляли стоимость зарплаты или больше.

Предмет роскоши

В прошлом году Совет ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши. В списке есть духи.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — говорится в публикации.

Между тем на Алтае распространили новость об опасных для жизни духах.