Сбер запустил в Сибири «Родительский» промо-вклад

Сбер запустил новый промо-вклад «Родительский» для жителей Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва, а также Красноярского и Алтайского краев.

Его можно открыть на срок от 6 месяцев до 2 лет и получить повышенную процентную ставку на средства, которые не хранились в Сбере на других вкладах в предыдущие 3 календарных месяца.

Услуга доступна родителям, открывшим на имя своего несовершеннолетнего ребенка вклад или СберКарту с тарифом «Детский». Кроме того, воспользоваться сервисом могут те, кто хоть раз получал социальные выплаты на карту, счет или вклад Сбера. Клиенты, которые на данный момент по тем или иным причинам не подходят под условия оформления такого вклада, располагают возможностью открыть его до 9 ноября, выполнив одно из выше перечисленных условий.

Минимальная сумма первоначального взноса - 100 тысяч рублей. Проценты по вкладу Сбер выплатит единовременно, в конце срока вклада. Оформить «Родительский» промо-вклад можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в веб-версии сайта, а также в офисах банка.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: