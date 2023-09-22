Сбер запустил в Cибири сервис «Оплата улыбкой»

Сбербанк начал устанавливать в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Республиках Алтай, Тыва и Хакасия POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии.