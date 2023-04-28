28 апреля
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Сбер приглашает барнаульцев на юбилейный Зелёный Марафон

Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдёт уже в 10-й раз. В Барнауле местом для проведения забега выбран парк «Изумрудный». Впервые марафон состоится в Республике Алтай — в Горно-Алтайске, в районе сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина.

Сбер приглашает барнаульцев на юбилейный Зелёный Марафон.
Сбер приглашает барнаульцев на юбилейный Зелёный Марафон.
Фото предоставлено Сбербанком.

В программе — дистанции для детей и взрослых (4,2 км и скандинавская ходьба). Предусмотрен в этом году также инклюзивный старт.

Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные мероприятия. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

Артём Пастухов,
заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

Зелёный Марафон за годы проведения стал настоящим семейным праздником. Родители и дети с удовольствием выходят на дистанции или поддерживают близких, которые участвуют в забегах. Всегда интересен марафон и своей программой. Гости могут отдохнуть во время развлекательных и игровых активностей или с пользой провести время на мастер-классах. Я приглашаю жителей Барнаула и Горно-Алтайска присоединиться к Зелёному Марафону в своих городах. Вы получите заряд бодрости и хорошего настроения и сможете сделать доброе дело: участие в марафоне абсолютно бесплатное, но любой желающий может внести добровольное пожертвование, и собранные средства будут направлены на высадку деревьев.

Зеленый Марафон станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России.

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