7 самых популярных музыкальных жанров в России

Музыку слушают практически все. Кто-то делает это ежедневно, кто-то реже, но найти тех, кто совсем не интересуется прослушиванием музыкальных произведений, практически невозможно. Найти треки, относящиеся к самым разным направлениям творчества, вы можете на mp3ask.net . Мы же расскажем, какая именно музыка популярна сейчас.

Электронная музыка

Один из самых популярных жанров, востребованность которого объяснить просто: именно она чаще всего звучит на дискотеках и вечеринках. А поскольку больше всего фанатов современных ритмов именно среди молодежи, то и армия поклонников такой музыки по-настоящему внушительна. Сложность тембров, которыми отличается этот музыкальный формат, не свойственен для других направлений, что привлекает многих.

Рок

Современные исполнители русского рока поднимают актуальные для жителей нашей страны проблемы. Слушатели находят эмоциональный отклик в песнях любимых исполнителей, потому что они видят в них единомышленников. Именно поэтому, это направление так популярно среди людей разных возрастов, профессий и увлечений.

Поп-музыка

Дети, подростки, взрослые и пожилые слушают попсу. Она звучит из экрана ТВ, по радио, в общественных и многих других местах. Чем привлекает поп-музыка? Во-первых, ее отличают легкие и запоминающиеся мотивы и слова, а иногда и некоторая примитивность. Во-вторых, она проста и понятна. Также, благодаря огромному числу исполнителей и создаваемых ими произведений, найти того, кто будет ближе по духу к аудитории намного проще, чем в тех направлениях творчества, которые являются более «узкими» и специфическими.

Джаз и блюз

Этот жанр музыки считается интеллектуальным, часто его рассматривают на одном уровне с классикой. Такие мелодии любят за то настроение, которые они дарят. Почти всегда джазовые мотивы - импровизация, которая вызывает невероятные по силе эмоции у слушателей. Такая музыка позволяет расслабиться, проникнуться тонкими эмоциями, передаваемыми через духовые инструменты.

Хип-хоп и рэп

Хотя между этими двумя музыкальными направлениями есть определенные отличия, мы решили объединить их в одну группу. Рэп и хип-хоп композиции можно найти практически в каждом популярном плейлисте, хотя часто фанаты у них разные.

Классическая музыка, народные мотивы, фольклор

Польза классики для здоровья и эмоционального состояния человека доказана давно. Есть мнение, что люди, предпочитающие классическую музыку, находятся в гармонии с собой и внешним миром. Такую музыку можно смело назвать «высоким искусством».

Популярна у российских слушателей и фольклорная музыка. Причем речь идет не только о русских народных композициях, но и о зарубежных фолк-хитах. Также популярна музыка, которая включает в себя этнические мотивы. Весьма высок интерес и к произведениям малых народов, отражающих их самобытность.

Сейчас скачать музыку и слушать ее в любое удобное время может каждый человек. А если вы пока не определились с любимым музыкальным направлением, вы можете смело слушать популярные миксы.

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