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С праздничного салюта 1 мая барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте

На акватории Оби в районе набережной 1 мая в 22:00 пройдет салют, посвященный 1 мая.

Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Чтобы барнаульцы смогли уехать после салюта, организована работа общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

С остановки «Площадь имени В.Н.Баварина» пойдут автобусы:

  • № 6, 20, 27, 35, 41, 47, 53, 144;

  • № 33р, 57, 60 (Ленина — Гоголя — Красноармейский — далее по маршруту);

  • № 55 (Ленина — Гоголя — Красноармейский в сторону поселка Южного).

Также после 22 часов горожан развезут трамваи:

  • № 1 (площадь Свободы — Новый рынок) — три вагона с отправлением в 22:13, 22:22, 22:30;

  • № 5:
    один вагон с отправлением в 22:10 от площади Свободы по маршруту движения до РТИ, далее в обратном направлении: депо № 1 — проспект Коммунаров;
    второй вагон с отправлением в 22:15 от площади Свободы по маршруту движения до улицы Малахова — Антона Петрова — Попова — Власихинская — депо № 3;
    третий вагон с отправлением в 22:24 от площади Свободы по маршруту движения до Малаховского кольца — далее в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.

  • № 7: один вагон с остановки «Улица Пушкина» до конечного пункта «станция Кордон» — далее по маршруту до Малаховского кольца — далее в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.

Предлагаем вспомнить, каким был салют в прошлом году.

Ранее в мэрии Барнаула обсудили праздничную программу на 1 мая.

Так, 1 мая пройдет выставка пожарной техники и показательные выступления подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы.

На площади Советов в честь 100-летнего юбилея «Динамо» пройдет легкоатлетический пробег «Динамовская десятка».

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