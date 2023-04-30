С праздничного салюта 1 мая барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте

№ 5:

один вагон с отправлением в 22:10 от площади Свободы по маршруту движения до РТИ, далее в обратном направлении: депо № 1 — проспект Коммунаров;

второй вагон с отправлением в 22:15 от площади Свободы по маршруту движения до улицы Малахова — Антона Петрова — Попова — Власихинская — депо № 3;

третий вагон с отправлением в 22:24 от площади Свободы по маршруту движения до Малаховского кольца — далее в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.