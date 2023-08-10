С «Формулой М2» ремонт без нервов.

Затевая большой ремонт, мы готовимся к долгой и кропотливой работе по выбору материалов, ссорам с семьей из-за цвета обоев и хлопотам, которые растянутся минимум на полгода. На самом деле, это миф. Сегодня, с помощью настоящих профессионалов, с ремонтом можно справиться легко, быстро и с удовольствием. О том, как это сделать, нам рассказал житель Барнаула Сергей С., который недавно купил новую квартиру.

В поисках

— Мы купили квартиру месяц назад. Радость великая! Но когда эйфория прошла, поняли, что сиди— не сиди, а надо ремонт начинать. В Барнауле полно больших и маленьких строительных магазинов. Решил, что называется, все посмотреть.

Небольшие торговые точки привлекали невысокой ценой. Но, как выяснилось, у них нет доставки. Или доставляют, а на этаж не заносят. А как везти все стройматериалы «на себе»? Посчитал — выходит намного дороже.

В другом магазине хороший выбор сантехники, а линолеум и обои, как жена сказала, «страшненьких расцветок». Так и не выбрали ничего. Еще много магазинов обошли — есть паркет, но нет краски подходящей, или краски — море, а гипсокартона нет. Ну как так?!

Еще в один магазин заехали — там вроде все материалы качественные, хорошие, но ремонт тогда «золотой» будет — уж очень дорого, нам не по карману. И кредит брать не хочется, и растягивать ремонт на полгода, чтобы своими средствами обойтись, тоже.

В общем, намаялись мы, пока все обходили и обсчитывали, пока не услышали рекламу нового магазина «Формула М2» в «Гранд-Арене»). Выяснилось, что в этих магазинах есть буквально все, что нужно. И даже больше! Расскажу подробнее.

Все в одном месте

— В «Формуле М2» — только подумайте — более 100 тыс. товаров! В одном месте можно найти все для чернового ремонта — пиломатериал, строительные смеси, кирпич, сантехника и т.п. Забегая вперед, скажу, что я тут много чего заодно и для дачи купил — там тоже ремонт нужен и пристройку надо делать. А кроме того, есть огромный выбор декора — обои, текстиль, посуда, мебель. Особенно в новом магазине в ТВК «Гранд Арена».

«Формула М2» — это по-настоящему качественные товары

— Нам предложили поучаствовать в программе лояльности «Большой ремонт», мы согласились и не прогадали. Ремонт-то действительно намечался большой. У нас был персональный менеджер, который делал нам выгодные предложения и сопровождал нас на каждом этапе покупок. Нам сделали бесплатный дизайн-­проект нашей квартиры, так что не пришлось самим что-то выдумывать. Посчитали смету и подобрали материалы профессионально. Просто молодцы! Это то, о чем мы мечтали!

Больше — выгоднее

— По этой программе купленный товар можно хранить в магазине до полугода, если он сразу не понадобится при ремонте, а если товар остался, сдать его обратно в магазин в течение 101 дня. «Формула М2» — идеальное место, если материалов требуется много. Чем больше вы покупаете, тем выгоднее скидки. А в конце вам еще и бонусы на карту начислят!

«Формула М2» — это по-настоящему выгодные цены

— Сказать, что я удивлен — ничего не сказать. Замечательно, что есть магазин, в котором за один раз можно выбрать все, что нужно, сэкономить, да еще и получить скидку на будущие покупки.

Я рад, что ничего не пришлось самому высчитывать и «подгонять» под нашу квартиру, а жена купила новое постельное белье, шторы и тоже счастлива.

Мы уже получили все стройматериалы и начали ремонт. Через месяц-другой у нас будет новая квартира — такая, которую мы и хотели! Ура!

г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3,

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