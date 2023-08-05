«Рубцовск со вкусом» и гиганты в полосочку. Где в Барнауле продают спелые и сочные арбузы и по каким ценам

Корреспондент Altapress.ru прогулялся по барнаульским рынкам и выяснил, какие арбузы предлагают местные продавцы и по каким ценам.

Петровский рынок

Прилавки на Петровском рынке к вечеру пятницы уже были закрыты. Последними собирались как раз торговцы фруктами.



Несколько неказистых арбузиков завалялись в коробке без ценника. Но рядом с ними были крупные и спелые на вид — по 38 руб. за килограмм.

Арбузы на Петровском рынке. Дарья Беркетова Арбузы на Петровском рынке. Дарья Беркетова Арбузы на Петровском рынке. Дарья Беркетова Арбузы на Петровском рынке. Дарья Беркетова



Тут же нам встретились миниатюрные арбузы “Рубцовск со вкусом”, похожие на огородные. Тоже по 38 рублей.

Новый рынок

На Новом рынке арбузы продают чуть дешевле: по 35 руб. за килограмм. На вид все они спелые: хвостики сухие, кожура местами бело-желтая.

У торговцев в глубине рынка арбузы уже продавались по 40 руб. за килограмм. Все крупные, овальные, как на подбор.

Рынок на пл. Спартака

В киоске у трамвайной остановки на Новом рынке арбузы стоят тоже по 35 руб за килограмм.

Когда корреспондент Altapress.ru добрался до рынка на площади Спартака, погода окончательно испортилась. Однако удалось “поймать” продавца, который показал прилавок с четырьмя арбузами. Один из них напоминал по форме дыню. Секрет формы остался не раскрытым.

Арбузы на рынке на пл. Спартака. Дарья Беркетова Арбузы на рынке на пл. Спартака. Дарья Беркетова



Арбузы на пл. Спартака стоят по 35 руб. за килограмм.

Бабушки с товарами. Дарья Беркетова

Путешествие по рынкам пришлось прервать из-за усиливающегося дождя, большинство барнаульцев спрятались под зонтики и крыши домов, но бабушки в дождевиках упорно оставались у своих прилавков.