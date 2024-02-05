РСХБ запустил новый вклад-конструктор «Свой вклад»

С 1 февраля 2024 года Россельхозбанк запустил новый продукт — вклад-конструктор «Свой вклад». Вклад позволяет пользователям самостоятельно выбирать условия хранения денег, регулируя возможности пополнения и совершения расходных операций, или же позволяет вовсе отказаться от этих опций.

Ставка по вкладу варьируется в зависимости от выбранных условий. Максимальная доходность по вкладу составит 14,2% годовых при оформлении депозита через Интернет-банк или мобильное приложение на 180 или 270 дней с выплатой процентов в конце срока, без условий пополнения и снятия.

Формат вклада-конструктора позволяет клиентам банка самостоятельно подобрать комфортные условия. Это сокращает время на поиски выгодного предложения и дает возможность адаптировать продукт под свои потребности и возможности, — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ.

«Свой вклад» можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей, 100 долларов США/евро — без возможности пополнения и совершения расходных операций, 5 000 рублей с условием пополнения, но без возможности расходных операций или 10 000 рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена, при других условиях она составит 10 млн рублей.

Подробную информацию по продуктам можно получить в офисах банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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