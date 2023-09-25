РСХБ на Алтае обменяет монеты на банкноты.

Россельхозбанк по традиции примет участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициируемой ЦБ РФ. Ежегодно проводимая активность направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот.

Согласно условиям акции, любое физическое лицо в период с 25 сентября по 8 октября включительно может принести в офис (1) Россельхозбанка скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет. Максимальная сумма обмена не ограничена. При наличии открытого в РСХБ счета по запросу клиента сумма обмененных монет может быть зачислена на банковский счет. Для удобства и быстрого обмена рекомендуется рассортировать монеты по номиналам.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ)

(1) Перечень офисов установлен в условиях Акции и размещен на сайте www.rshb.ru