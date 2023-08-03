В Россельхозбанке — летнее предложение для новых корпоративных клиентов: при открытии расчетного счета банк предоставляет начисление процентов на фактический остаток на срок до 89 дней по ставке 5% годовых при минимальной сумме остатка 10 тысяч рублей. Предложение действительно для новых клиентов, которые открывают расчетный счет в РСХБ впервые.

Четверть расчетных счетов юрлиц, открытых в Алтайском филиале Россельхозбанка в текущем году, приходится на тариф расчетно-кассового обслуживания (РКО) без абонентской платы — «Все просто!» с пакетом бонусных предложений.

Ключевое преимущество тарифного плана «Все просто!» в его экономичности. Предпринимателей привлекает отсутствие абонентской платы и отсутствие комиссии за любые внутрибанковские и внешние платежи. Без комиссии клиент может снимать и наличные средства со счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц (сумма лимита не включает заработную плату или выплаты социального характера), а также переводить средства со счета физлицам на тех же условиях.

«Комиссия начисляется за каждый входящий платеж, а также в случае перевода/снятия сумм, превышающих установленный месячный лимит в 300 тысяч рублей», — пояснили в Россельхозбанке.

Оставить заявку на открытие счета можно на сайте банка, сразу получив реквизиты для отправки партнерам и клиентам. Зарезервированный счет действителен в течение 30 календарных дней — в течение этого срока клиент выбирает удобное время для подписания документов на обслуживание счета.

Подробная информация о линейке тарифов РКО — в офисах Россельхозбанка и на сайте www.rshb.ru.

РСХБ на Алтае дарит новым корпоративным клиентам 5% на остаток на счете. Источник: Россельхозбанк.

Тарифный план «Все просто»: Перевод денежных средств с банковского счета клиента, обслуживаемого в рамках тарифного плана, на счета физических лиц не взимается до 300000,00 руб. (включительно) в месяц; свыше указанной суммы: 1,5% при общей сумме в месяц с 300000,01 руб. до 2000000,00 руб.; 3% при общей сумме в месяц с 2000000,01 руб. до 5000000,00 руб.; 6% при общей сумме в месяц свыше 5000000,00 руб. Зачисление средств на счет Клиента в валюте Российской Федерации, поступивших безналичным путем в валюте счета составит 1% при сумме зачисления на счет до 750 000 руб; 2% при сумме зачисления на счет с 750000,01 руб. до 2000000,00 руб.; 3% при сумме зачисления на счет свыше 2000000,00 руб. Выдача денежной наличности на другие цели, кроме заработной платы и выплат социального характера, не взимается до 300000,00 руб. (включительно) в течение календарного месяца; свыше указанной суммы: 3,5% при общей сумме в месяц с 300000,01 руб. до 1500000,00 руб.; 6,5% при общей сумме в месяц с 1500000,01 руб. до 4000000,00 руб.; 10% при общей сумме в месяц свыше 4000000,00 руб. Прием и пересчет денежной наличности для зачисления на банковский счет клиента (банкноты):1% от суммы.

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