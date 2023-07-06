«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок».

В барнаульском водоканале с 1 июля стартовала традиционная акция «Кубометры в подарок». Для участия в ней абонентам необходимо соблюсти всего два условия: своевременно, а именно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием за другие периоды.