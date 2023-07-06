8 июля
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок»

В барнаульском водоканале с 1 июля стартовала традиционная акция «Кубометры в подарок». Для участия в ней абонентам необходимо соблюсти всего два условия: своевременно, а именно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием за другие периоды.

«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок».
«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок».
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Мы выберем 150 победителей, которые получат по 10 кубометров воды. Такие акции — это не только стимул для жителей города своевременно оплачивать наши услуги, но и возможность для нас поблагодарить тех, кто всегда соблюдает платежную дисциплину, являясь примером образцового клиента водоканала, — отмечает начальник центра обслуживания водоканала Наталья Семикрас.

Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел в январе 2024 года. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов. Счастливчикам придёт SMS-уведомление, также номера их лицевых счетов будут размещены на сайте компании.

Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.

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