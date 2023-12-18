Росводоканал Барнаул развивает электронные сервисы

Росводоканал Барнаул напоминает своим абонентам, что они могут взаимодействовать с компанией без визита в офис обслуживания. Электронные сервисы дают возможность решить вопросы оперативно в режиме онлайн.

Росводоканал Барнаул напоминает своим абонентам, что они могут взаимодействовать с компанией в режиме онлайн.

В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, передавать показания, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности онлайн общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Физические лица могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте водоканала или через «Систему «Город». У организаций и предпринимателей есть возможность передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц, отправить их на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, водоканал есть в СБИС.

Также все клиенты могут обратиться в кол-центр Росводоканал Барнаул по номеру 500-101.