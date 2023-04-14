«Росводоканал Барнаул» просит жителей сообщать в компанию об открытых или повреждённых люках.

Любой открытый или поврежденный люк несет опасность — в него могут упасть люди, животные или провалиться машины. Поэтому мы регулярно просим жителей при обнаружении колодца без крышки сообщить об этом. Если колодец находится в ведении водоканала — мы оперативно восстановим крышку, если он относится к другой организации, то обеспечим ограждение и сообщим представителям компании, которая за него отвечает, — обратился к жителям краевой столицы и пригородных поселков директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.