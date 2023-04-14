«Росводоканал Барнаул» просит жителей сообщать в компанию об открытых или повреждённых люках.

Любой открытый или поврежденный люк несет опасность — в него могут упасть люди, животные или провалиться машины. Поэтому мы регулярно просим жителей при обнаружении колодца без крышки сообщить об этом. Если колодец находится в ведении водоканала — мы оперативно восстановим крышку, если он относится к другой организации, то обеспечим ограждение и сообщим представителям компании, которая за него отвечает, — обратился к жителям краевой столицы и пригородных поселков директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
В городе много колодцев различного назначения — ливневой канализации, городских телефонных, тепловых сетей и других коммуникаций. На обслуживании барнаульского водоканала находится порядка 60 000 колодцев. Сотрудники компании регулярно проводят обследования, но контролировать сохранность такого числа объектов очень сложно. Поэтому компания просит барнаульцев сообщать об открытых люках любым удобным для них способом.