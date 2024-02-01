1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Росводоканал Барнаул призывает горожан остерегаться мошенников

В интернет-пабликах краевой столицы появились сообщения о том, что по квартирам ходят люди, которые представляются сотрудниками водоканала и предлагают пенсионерам купить фильтры для воды. Росводоканал Барнаул предупреждает, что сотрудники ресурсоснабжающей организации так не поступают — не продают фильтры и не приходят в дома горожан без предварительного звонка.

Росводоканал Барнаул призывает горожан остерегаться мошенников.
Росводоканал Барнаул призывает горожан остерегаться мошенников.
Источник: компания Росводоканал Барнаул.

Холодная вода в кране барнаульцев чистая и безопасная. Поэтому смысла в установке дополнительных ступеней очистки в квартире нет. В принципе, для личного успокоения человек может использовать фильтры, но хотелось бы ещё раз напомнить барнаульцам, что порой фильтры могут сделать только хуже — если не менять вовремя катриджи. Пожалуйста, обращайте внимание на рекомендации производителей по замене, — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Стоит отметить, что зачастую барнаульцы находят в почтовых ящиках листовки, в которых сообщается о необходимости срочной поверки или замены счетчика.

Такие извещения, как и предложения купить фильтры — попытка навязать жителям то, в чем нет необходимости. Пожалуйста, не верьте сомнительным организациям и их предложениям, а также предупредите об этом своих родственников и знакомых, — добавил Дмитрий Власов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость