Росводоканал Барнаул призывает горожан остерегаться мошенников.

Холодная вода в кране барнаульцев чистая и безопасная. Поэтому смысла в установке дополнительных ступеней очистки в квартире нет. В принципе, для личного успокоения человек может использовать фильтры, но хотелось бы ещё раз напомнить барнаульцам, что порой фильтры могут сделать только хуже — если не менять вовремя катриджи. Пожалуйста, обращайте внимание на рекомендации производителей по замене, — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.