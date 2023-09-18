«Росводоканал Барнаул» напоминает о важности своевременного проведения поверки счетчиков.

Дату предыдущей поверки можно посмотреть в технической документации к счетчику, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы «Город». Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.