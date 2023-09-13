«Росводоканал Барнаул» напоминает, что весь сентябрь действует акция «Дни помощи должникам»

Абоненты «Росводоканал Барнаул», у которых есть долги, могут принять участие в акции «Дни помощи должникам». Сотрудники ресурсоснабжающей компании окажут консультационную помощь и предложат рассрочку.

Акция проводится для ответственных абонентов, которые по тем или иным причинам не могут в данный момент заплатить за услуги водоканала, однако не хотят становиться злостными неплательщиками. Таким клиентам мы идем навстречу и предлагаем пути решения проблемы. Тем, кто намеренно копит долги за холодную воду и водоотведения, эта акция не подходит, — пояснил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

С начала сентября в рамках акции в компанию обратились 10 абонентов. Они оплатили долги почти на 100 тысяч рублей и заключили рассрочку на 350 тысяч рублей. Кроме того, на прием записано ещё 16 должников.

Обратиться за помощью клиенты «Росводоканал Барнаул» могут лично по адресу пр. Калинина, 116 с 8 часов до 17 часов (с понедельника по четверг) и с 8 часов до 16 часов (по пятницам), либо позвонив в указанные часы по телефону 500-101.

Напомним, что подобная работа с должниками проводится в водоканале на постоянной основе, однако второй год подряд в компании объявляют клиентскую акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме задолженности и усилить платежную дисциплину клиентов.