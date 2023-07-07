Электронная квитанция — это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей, — рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.