8 июля
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул»: электронные квитанции — удобство и забота об экологии

«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов. Сделать это можно в личном кабинете на сайте водоканала, через кнопку «Электронная квитанция» на главной странице, в офисе обслуживания абонентов или через «Систему «Город».

«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов.
«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов.
Источник: компания «Росводоканал Барнаул».

Электронная квитанция — это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей, — рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.

Каждый четвертый абонент предприятия уже отказался от бумажных квитанций. Цифровые платежные документы — это не только удобно, но и экологично.

Цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов, что очень важно в современном мире. Наше предприятие уделяет экологии большое внимание — ежегодно мы чистим берега Оби, выпускаем молодь сазана в главную водную артерию региона, проводим субботники на территории города. Многие сотрудники водоканала уже сделали выбор в пользу электронных платежных документов, призываем жителей краевой столицы и пригорода присоединиться, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Татьяна Вражевская.

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