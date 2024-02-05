«Ростелеком» в Алтайском крае построил оптические сети в 107 сёлах

«Ростелеком» в 2023 году построил современные волоконно-оптические линии связи в 107 сельских населенных пунктах Алтайского края. Доступ к цифровым услугам компании получили 39 тысяч жителей.

Федеральный оператор организовал самую большую распределительную цифровую сеть в Боровихе Первомайского района. Новые линии связи охватили 1 339 домов. На втором месте — Тогул Тогульского района, в котором скоростной интернет и современная связь стали доступны для 1 284 семей. Серьезный объем работ был проведен и в Малиновом озере Михайловского района. Там компания подвела оптику к 879 домам.

Мы продолжаем вести активное строительство новых телекоммуникаций в сельской местности. Сейчас в Алтайском крае доступ к скоростному интернету имеют 122 тысячи семей, что составляет 34% процента от общего количества частных домохозяйств. На 2024 год наши цели не менее амбициозные — мы планируем сохранить темпы прироста этой категории абонентов, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В первом квартале 2024 года «Ростелеком» подключит к услугам еще 21 населенный пункт, в котором сеть была достроена в конце прошлого года. Возможность пользоваться скоростным интернетом, интерактивным ТВ, домашним видеонаблюдением и разнообразными цифровыми сервисами получат больше восьми тысяч жителей Новоильинки, Плотавы, Успенки, Хабазино, Голухи и других сёл Алтайского края. Наибольший объем оптики проведен в Баево Баевского района, в котором новые линии связи охватили свыше тысячи домохозяйств.

Узнать о технической возможности подключения услуг и оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 100 08 00.

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