«Ростелеком» в Алтайском крае подключает «Виртуальную АТС» за половину стоимости

«Ростелеком» продолжает подключать услугу «Виртуальная АТС» алтайским компаниям со скидкой 50% на абонентскую плату сроком на два месяца. До завершения акции осталось меньше месяца. Заявку нужно успеть подать до 31 августа.

Акция действует на тарифах «5 рабочих мест и 600 минут» и «10 рабочих мест и 1 200 минут». Ежемесячный платеж за этот период составит 600 и 1 000 рублей соответственно, включая НДС. Бонусом к выгодным условиям подключения станет опция «Запись разговора» и месяц хранения данных.

- Минимум затрат при подключении делает "Виртуальную АТС" привлекательной даже для небольшого бизнеса. Мы гарантируем качество и надежность сервиса, включая его защиту и отказоустойчивость. За семь месяцев этого года к облачной телефонии подключились больше 200 алтайских организаций, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

С помощью «Виртуальной АТС» можно организовать услуги телефонии оперативно, без покупки дополнительного оборудования и привязки к местонахождению. Облачный сервис работает через интернет, сотрудники принимают звонки на SIP-телефон, мобильный или компьютер в любом месте. Управлять телефонной сетью можно самостоятельно через личный кабинет. Одна из новых опций платформы — авторизация пользователей по звонку, разработанная для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов.

- Данной услугой "Ростелекома" мы пользуемся больше двух лет. На сегодня в Барнауле у нас организовано четыре виртуальных АТС, всего — 90 рабочих мест. Они предназначены для разных целей, например, обзвон потребителей ЖКХ, консультирование по лицевым счетам, автоматизированный прием показаний приборов учета. Преимущества реализованных решений в том, что операторы могут работать из любой точки, сам сервис легко масштабируется — количество используемых линий в случае повышенной нагрузки можно увеличить в несколько кликов. Кроме этого, мы встроили в него свой сервис "Интеграционный API", с помощью которого сотрудники видят всю информацию обратившегося в контакт-центр клиента и могут давать на его вопросы более развернутые комментарии, — рассказал исполнительный директор Системы «Город» Юрий Обухов.

На 1 августа 2023 года услугой «Виртуальная АТС» в Алтайском крае и Республике Алтай пользуются 1356 компаний-клиентов «Ростелекома». Цифровой сервис подключается бесплатно с возможностью тестирования в течение двух недель.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

6+