Ростелеком представил линейку пакетных тарифов с сохранением цены для клиентов навсегда при подключении пакета услуг

Компания обещает, что цена тарифа будет зафиксирована и никогда не повысится.
На сегодняшний день это единственный интернет-провайдер, который предлагает такие условия.
В состав пакета входит домашний интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, мобильная связь.
Компания обещает, что цена тарифа будет зафиксирована и никогда не повысится.
На сегодняшний день это единственный интернет-провайдер, который предлагает такие условия.
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