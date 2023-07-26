27 июля
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Ростелеком представил линейку пакетных тарифов с сохранением цены для клиентов навсегда при подключении пакета услуг

В состав пакета входит домашний интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, мобильная связь.

«Ростелеком» представил линейку пакетных тарифов.
«Ростелеком» представил линейку пакетных тарифов.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Компания обещает, что цена тарифа будет зафиксирована и никогда не повысится.

На сегодняшний день это единственный интернет-провайдер, который предлагает такие условия.

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  • ООО "Ростелеком"

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