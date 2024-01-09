Российский жмых, яркий желток, овощи для куриц: стали известны особенности "гигантских" турецких яиц

Новая партия прибудет уже к 10 января, указывает Lenta.ru.

На вкус

Вкусовые характеристики турецких яиц идентичны российским. Дело в том, что турецкие курицы потребляют российский корм — фураж и жмых.

Цвет

Но визуально у турецких яиц есть некоторые отличия от российских, пишет news102.ru. Так, желтки у "турчанок" более яркие. И это напрямую связано с питанием несушек. Турецкие употребляют больше травы и овощей.

Размер

Турецкие яйца крупнее. Причина неизвестна. Турецкие поставщики хитро умалчивают об этой особенности продукта. Также не говорится, есть ли среди поступившего импорта яйца с двумя желтками. Такие, по поверьям, приносят счастье, если их съесть.

Между тем через госграницу прибыли первые яйца из Азербайджана.

Цена

Если магазины не станут увеличивать наценку, то будут продавать турецкие яйца примерно за 90 рублей за десяток. Другие импортные яйца — из Азербайджана — будут стоить 120-130 рублей за десяток. На цену влияет транспортная составляющая, а также курс валюты.

По задумке властей, эти яйца должны сбить высокие цены.

Между тем в Барнауле в преддверии Нового года яйца местных производителей стоили 93 рубля за десяток. Это цена не в сетевых магазинах. А в киосках "напрямую" от птицефабрик.

Обнуление пошлин

Ранее правительство приняло решение — обнулить импортные пошлины на яйца, Послабление на ввоз импортных яиц Из Турции и Азербайджана будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Возможно, в этот период импортные яйца станут дешевле.

Данные Генпрокуратуры

Цены на яйца за год выросли более чем на 40%, по данным Генпрокуратуры.

Поэтому проверки производителей и продавцов будут проводиться прокурорами в субъектах РФ совместно с ФАС.

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