Российский алкоголь подешевеет к Новому году

Отечественная алкогольная продукция подешевеет на 5-10% к Новому году.

Об этом сообщает Mash. Так как запасов отечественного алкоголя достаточно, цена не возрастет, более того даже немного снизится.

На данный момент информации, что цена на импортные напитки возрастет, нет.

Как сообщает источник, рост стоимости все же ожидается, но к весне 2024-го. Это произойдет из-за повышение акцизы на 7,5 п.п. в августе этого года. Налог возрос на 7,5% и теперь составляет 20%.

Сейчас экспортерам приходится платить почти 1,5 доллара, к тому же курс нестабилен.

На этом основывается прогноз возрастания цен на алкопродукцию.

Эксперты рассказали источнику, что в начале 2024-го года европейские игристые и вина подорожают примерно на 10%, а к теплому сезону и вовсе на 50%. К сожалению, и отечественный алкоголь ждет та же учесть.

В это время ценник на крепкие алкогольные напитки повысится с 600 до 650 рублей, а то, что не крепче 9% вырастет в цене на 26 рублей за литр.

Российские вина подорожают от 10 до 30%.

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