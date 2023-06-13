Россиян предупредили о рисках при покупке на Wildberries, Ozon и AliExpress

Росконтроль предупредил клиентов маркетплейсов о рисках, с которыми могут столкнуться потребители.

У Wildberries есть такая тенденция, что онлайн-платформа может списать деньги даже тогда, когда человек уже удалил данные о банковской карте из личного аккаунта.

Второй риск связан с тем, что все чаще аккаунты клиентов на маркетплейсах взламывают. Этому подвержены также официальные аккаунты маркетплейсов в соцсетях. Именно в таких ситуациях есть большой шанс, что деньги с карты клиента исчезнут в никуда. Вернуть их практически невозможно, указывает samaraonline24.ru.

Поэтому клиентам Wildberries, Ozon и AliExpress надо быть начеку.

При этом хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне скандалов сделала важное заявление.

Она решила провести ребрендинг — сменить логотип и название маркетплейса. Нынешний бренд она считает устаревшим. При этом о смене названия на "Ягодки" пока нет речи.

Между тем сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу. Он - по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые.

Сотрудники таким образом решили покончить с переработками.

Часть людей в маркетплейсе работает по договору ГПХ, хотя у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы.

Стоит напомнить, что по договору ГПХ у людей нет графика, не может быть штрафов, да и закрепленное место работы тоже должно отсутствовать. Хотя по факту в Wildberries все не так.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.