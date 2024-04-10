«Росгосстрах» в Алтайском крае принимает заявления от клиентов компании, имущество которых пострадало из-за паводка

Филиал «Росгосстраха» в Алтайском крае продолжает принимать заявления от клиентов компании, имущество которых пострадало во время паводка. Потепление в регионе обернулось стремительным таянием снега и выходом рек из берегов. По данным регионального МЧС, на 8 апреля на территории Алтайского края в зоне подтопления оказались 16 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях. И, судя по прогнозам, может быть паводок на реке Чумыш, вода там прибывает каждый день.

Как рассказала директор филиала «Росгосстрах» в Алтайском крае Екатерина Саблина, среди подтопленных домов есть и те, что принадлежат клиентам «Росгосстраха». Как только появилась информация о паводке, страховые агенты компании стали обзванивать своих клиентов, консультируя их по порядку действий. Как и ожидалось, следом в «Росгосстрах» стали поступать устные обращения о страховых случаях, самих заявлений пока не подано: собственникам жилья не до этого, они на местах пытаются минимизировать ущерб имуществу. Специалисты филиала ожидают, что будет подано порядка 30 заявлений.

Страховым событиям, связанным с паводками в Алтайском крае, в компании присвоен статус «массовый убыток». В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов — их «Росгосстрах» запрашивает самостоятельно.

Ущерб домам и строениям из-за природных явлений — стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града, относится к самым распространенным страховым случаям, — говорит Екатерина Саблина. — И эти риски входят в базовые страховые продукты «Росгосстраха». Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке. В прошлом году по риску «паводок» «Росгосстрах» выплатил своим клиентам порядка 80 млн рублей. Оценить размер ущерба в Алтайском крае на данный момент сложно: провести осмотр повреждений можно будет только тогда, когда спадет вода. И уже 12 апреля наши специалисты выедут по уже поступившим заявлениям для оценки ущерба.

Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.

Эксперты «Росгосстраха» напомнили, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.

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