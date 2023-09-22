«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс» на своем сайте

«Пульс. Питомец» — это страховая подписка для кошек, собак, хорьков и шиншилл. Полис включает неограниченный доступ к круглосуточным онлайн-консультациям по вопросам здоровья и ухода за животными, а также компенсацию расходов на ветеринарную помощь, лечение и лекарства.

Мы начинаем знакомить клиентов «Росгосстрах» с цифровыми продуктами и сервисами компании «Пульс» и рассчитываем в том числе заинтересовать ими молодую аудиторию, — комментирует Юлия Шабанова, член Правления СК «Росгосстрах». — «Росгосстрах» с декабря 2022 года активно предлагает через сеть агентов продукт для питомцев «Зверье мое», где тоже есть телеветеринария и компенсация расходов за лечение. Он отлично зарекомендовал себя, буквально став палочкой-выручалочкой для хозяев собак и кошек, которые уже обратились за консультациями и ветеринарной помощью. А «Пульс. Питомец» подойдет тем, кто, во-первых, привык пользоваться финансовыми услугами онлайн и приобретать полисы на сайте, а во-вторых, тем, кому удобнее пользоваться страхованием по подписке. Для таких клиентов линейка онлайн продуктов от СК «Пульс» на сайте «Росгосстраха» будет только расширяться.