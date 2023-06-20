Рекомендации по выбору ламината для кухни

Ламинат – это напольное покрытие, которое пользуется спросом. Обусловлено это оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря наличию фаски, внешне ламинат похож на паркет, но при этом стоит дешевле. По причине высокого спроса в продаже представлены покрытия разных торговых марок, которые различаются толщиной, классом, цветом и способом соединения ламелей. Это позволяет подобрать подходящий вариант для помещения любого функционального назначения.

Если вы ищете ламинат для кухни, то проходите по ссылке. В каталоге вы найдете прочные и долговечные материалы. Для кухни рекомендуется выбирать водостойкий и ударопрочный ламинат 33 класса. Минимальная толщина – 8 мм. Использовать это финишное покрытие можно в сочетании с системой «Теплый пол». Это обеспечит дополнительный комфорт в зимний период, так как пол всегда будет теплым. По нему можно будет ходить босиком, не чувствуя дискомфорта.

Что нужно помнить при выборе и покупке ламината

При выборе любого напольного покрытия не стоит проводить оценку только на основании цены. Нужно учитывать ряд параметров. Обращайте внимание на толщину. Чем больше этот показатель, тем прочнее материал. Ламели с толщиной основного слоя 12 мм лучше защищают от шума и холода, чем ламели толщиной 8 мм.

Класс влияет на устойчивость к износу и срок службы. Учитывайте этот параметр, сопоставляя его с назначением помещения. Для жилых комнат в загородных домах, на дачах и в квартирах подойдет ламинат 31-33 класса прочности. Для офисов и прочих коммерческих объектов лучше выбирать покрытие не ниже 33 класса. В таком случае вы продлите срок службы пола, а также исключите необходимость его частой реставрации.

Есть ряд советов по выбору цвета и фактуры, чтобы финишная отделка смотрелась гармонично. Одно из преимуществ ламината – большой выбор цветовых решений. Можно найти имитацию камня, бетона, керамической плитки. При выборе оттенка учитывайте либо цвет стен, либо цвет дверей. Иногда ламинат подбирается под цвет мебели. Но покрытие должно обязательно сочетаться с другими элементами интерьера.

Чтобы не переплачивать за излишки, нужно перед оформлением заказа провести правильные расчеты. К полученной площади добавьте 2 кв. м. В таком случае материала хватит при любом типе кладке. Не придется в последующем искать нужное покрытие в разных магазинах.