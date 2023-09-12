Речные прогулки по Москве-реке: на что обратить внимание при выборе круиза

Речные прогулки обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными пешеходными. Во-первых, находясь на палубе судна, туристы могут увидеть максимум городских достопримечательностей за короткий промежуток времени. Во-вторых, речная прогулка проходит в более комфортном режиме, т.к. во время экскурсии нет необходимости проводить множество часов среди толп людей и автомобильных пробок. И, конечно, заядлые путешественники, которые уже успели досконально изучить Москву «с земли», отмечают, что ракурсы, открывающиеся с воды, удивят даже самых искушенных туристов.

О том, на что обратить внимание при выборе круиза, расскажем ниже. А если вы мечтаете, чтобы водная прогулка была по-настоящему роскошной, смело выбирайте Рэдиссон флотилия!

Выбор маршрута

Большинство теплоходов курсирует примерно по одному маршруту, захватывая самые популярные столичные достопримечательности. Однако, при выборе маршрута вы можете отдать предпочтение тому варианту, который интересен именно вам. Программы отличаются и длительностью. Среднее время прогулки составляет 2 часа, но есть и более продолжительные варианты.

Число людей

Арендовать можно и небольшой катер только для двоих, и огромную яхту, на которой легко поместятся гости, собравшиеся на празднование дня бракосочетания или любого другого торжества. Выйти на прогулку можно и на среднем по размеру катере, где с легкостью поместится небольшая компания.

Организация досуга

На просторных теплоходах есть кафе или ресторан, гостям предоставляются уютные места для отдыха, играет приятная музыка. Нередко проходят «живые» концерты, организовываются на палубах и зажигательные дискотеки. В прохладное время пассажирам выдаются теплые пледы, в жару на закрытых палубах работает кондиционер. Часто организовывают развлекательные программы для детей и взрослых.

Вы можете выбрать экскурсию в сопровождении профессионального гида, или без него. Гид может быть не только реальным человеком, многие выбирают аудио сопровождение. Все зависит только от ваших личных предпочтений! В любом случае, скучать во время речной прогулки никому не приходится.

Время прогулки

Выезды осуществляются в любое время суток, включая ночное. Последний вариант часто выбирают пары, а также те, кто хочет увидеть красоты столицы, подсвеченные миллионами светящихся огней.

Возможность сэкономить

Для некоторых категорий людей могут действовать скидки на билеты. Чаще всего это школьники и студенты, пенсионеры, дети, инвалиды, ветераны. Обратите внимание, что такие привилегии есть не везде, кроме того, они могут не быть актуальными по выходным и праздничным дням.