Расчетный счет в банке для ИП: как открыть быстро и на выгодных условиях

Когда нужно открывать счет?
Сделать это можно сразу после оформления предпринимательства или в любое удобное время (главное — иметь официальный статус ИП). Чтобы ускорить процесс, заявку на открытие счета в банк можно подать онлайн, а документы принести уже после согласования с менеджером. В некоторых банках личный визит не требуется — достаточно отправить сканы документов по электронной почте.
Что понадобится:
- паспорт заявителя;
- заявление;
- свидетельство о регистрации в качестве ИП или лист записи ЕГРИП;
- коды статистики (из Росстата);
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- лицензия (при наличии).
Открытие счета обычно бесплатное, оно занимает не более 1 рабочего дня. Территориальных ограничений нет: счет можно открыть в любом городе, вне зависимости от места осуществления предпринимательской деятельности.
Условия обслуживания
Именно от них зависит, насколько удобно и выгодно будет обслуживаться в конкретном банке. Условия в различных кредитных учреждениях могут отличаться существенно, мы рекомендуем обратить внимание на:
- стоимость обслуживания (оно может быть бесплатным, средняя стоимость месячного тарифа — 500 рублей);
- стоимость переводов юридическим лицам;
- возможность ведения валютного счета;
- размер % при снятии наличных;
- возможность начисления процентов на остаток по счету;
- получаемые бонусы (от партнеров и самого банка).
Важно: ИП может открыть любое число расчетных счетов в разных банках. Никаких ограничений в этом отношении нет.
В целом, хотя закон менее требователен к ИП (открытие счета ООО — обязательно для организаций), мы рекомендуем пользоваться таким удобным инструментом. В первую очередь, это облегчает взаиморасчеты с контрагентами, а также упрощает процесс уплаты налогов. Процедура открытия несложная, при грамотном подходе пользоваться счетом можно почти бесплатно (+ получать приятные бонусы).
ООО «Сравни.ру»
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