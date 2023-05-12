Пять необычных экскурсий в Москве

Столица с высоты
Увидеть город с непривычного ракурса можно, выбрав экскурсию по столичным крышам. Чаще всего такие программы рассчитаны на небольшие группы, также можно организовать романтическую прогулку только для двоих. Беспокоиться о безопасности во время высотного вояжа вам не придется, все маршруты согласованы и неоднократно протестированы. Захватывающие виды, невероятные по красоте панорамы и, конечно, эффектные снимки – то, что вы получите, выбрав именно это экскурсионное направление.
Мистические тайны столицы
Хотите услышать легенды, погрузиться в старину, узнать самые увлекательные мистические тайны столицы? Смело выбирайте туристическую программу с экскурсоводом, разбирающимся в эзотерике. Для создания соответствующей атмосферы подобные экскурсии «стартуют» в вечернее время, ведь все поклонники тематики знают, что призраки выходят на «охоту» исключительно ночью. В общем, самые смелые – дерзайте!
Речные прогулки
Еще один прекрасный способ изучения достопримечательностей столицы с необычного ракурса. Экскурсии проводятся на комфортабельных теплоходах (с аудиогидом, музыкой или реальным гидом – на ваш выбор). Плавательное средство совершает проход по маршруту, позволяющему увидеть самые знаковые строения и сооружения столицы, поэтому такой экскурс точно не оставит вас равнодушным! А чтобы гости не заскучали, на теплоходе обычно есть ресторан, где можно заказать оригинальные блюда и напитки от шеф-повара.
Экскурс в подземелье
Если вас влечет все по-настоящему неизведанное и даже экстремальное, то спуск в московские подземелья – точно для вас! Увлекательное путешествие по туннелям и коллекторам безопасно, при этом незабываемые эмоции гарантированы каждому! Необходимое снаряжение выдается на месте.
Для православных и не только
Есть множество увлекательных экскурсионных программ, разработанных специально для тех, кто интересуется историей и современностью православия. Уникальные храмы, соборы и монастыри можно осмотреть в составе экскурсии с профессиональным гидом, который обязательно расскажет множество увлекательных фактов из многовековой истории этих объектов.
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