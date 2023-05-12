Пять необычных экскурсий в Москве

Монументальность и величие столицы России привлекает туристов со всего мира. С каждым годом путешественники все чаще обращают внимание не на традиционные туры и программы, а интересуются запросом «необычная экскурсия Москва ». О самых увлекательных для гостей города и самих москвичей авторских программах и нестандартных маршрутах расскажем ниже.

Столица с высоты

Увидеть город с непривычного ракурса можно, выбрав экскурсию по столичным крышам. Чаще всего такие программы рассчитаны на небольшие группы, также можно организовать романтическую прогулку только для двоих. Беспокоиться о безопасности во время высотного вояжа вам не придется, все маршруты согласованы и неоднократно протестированы. Захватывающие виды, невероятные по красоте панорамы и, конечно, эффектные снимки – то, что вы получите, выбрав именно это экскурсионное направление.

Мистические тайны столицы

Хотите услышать легенды, погрузиться в старину, узнать самые увлекательные мистические тайны столицы? Смело выбирайте туристическую программу с экскурсоводом, разбирающимся в эзотерике. Для создания соответствующей атмосферы подобные экскурсии «стартуют» в вечернее время, ведь все поклонники тематики знают, что призраки выходят на «охоту» исключительно ночью. В общем, самые смелые – дерзайте!

Речные прогулки

Еще один прекрасный способ изучения достопримечательностей столицы с необычного ракурса. Экскурсии проводятся на комфортабельных теплоходах (с аудиогидом, музыкой или реальным гидом – на ваш выбор). Плавательное средство совершает проход по маршруту, позволяющему увидеть самые знаковые строения и сооружения столицы, поэтому такой экскурс точно не оставит вас равнодушным! А чтобы гости не заскучали, на теплоходе обычно есть ресторан, где можно заказать оригинальные блюда и напитки от шеф-повара.

Экскурс в подземелье

Если вас влечет все по-настоящему неизведанное и даже экстремальное, то спуск в московские подземелья – точно для вас! Увлекательное путешествие по туннелям и коллекторам безопасно, при этом незабываемые эмоции гарантированы каждому! Необходимое снаряжение выдается на месте.

Для православных и не только

Есть множество увлекательных экскурсионных программ, разработанных специально для тех, кто интересуется историей и современностью православия. Уникальные храмы, соборы и монастыри можно осмотреть в составе экскурсии с профессиональным гидом, который обязательно расскажет множество увлекательных фактов из многовековой истории этих объектов.

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