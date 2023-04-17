17 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Прокачайте продажи и маркетинг на конференции в Барнауле

Это ваше персональное приглашение от Битрикс24!
Используйте шанс и уже 27 апреля вы попадете бесплатно на большую конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле. Вас ждет: успешное окружение таких же руководителей, новейшая информация про бизнес-тенденции, топовые инструменты маркетинга и продаж.

Конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле.
Конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле.
Источник: компания X3Group.

Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?

— Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.

Кто спикеры?

Эксперты из реального бизнеса:

  • Евгений Жигилий, член экспертного совета международной ассоциации профессионалов продаж IASP;
  • Елена Белякова, ведущий менеджер партнерского отдела Битрикс24;
  • Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь;
  • Максим Милосердов, журналист с 20-летним опытом, главный редактор и продюсер телеканала «Катунь 24», автор книг по стратегиям общения;
  • Игорь Странцов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга «ИнПро», основатель частного колледжа нового поколения «Тьютория»;
  • Василий Чинчевой, совладелец IT-компании X3Group, бизнес-аналитик, инженер. Более 16 лет в IT-индустрии.

В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний.

Посмотреть программу

Конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле.
Конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле.
Фото: компания X3Group.

Что будет кроме выступлений?

1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Барнаула. Найдете клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.

2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.

Почему бесплатно?

— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.

Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.

Стать участником бесплатно

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании X3Group
по телефону: +7 (3852) 55-58-07 или e-mail: hello@x3group.ru

16+

4CQwVszH9pSaKr9Z1YF

  • Реклама #323230

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость