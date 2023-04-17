Прокачайте продажи и маркетинг на конференции в Барнауле

Это ваше персональное приглашение от Битрикс24! Используйте шанс и уже 27 апреля вы попадете бесплатно на большую конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле. Вас ждет: успешное окружение таких же руководителей, новейшая информация про бизнес-тенденции, топовые инструменты маркетинга и продаж.

Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?

— Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.

Кто спикеры?

Эксперты из реального бизнеса:

Евгений Жигилий , член экспертного совета международной ассоциации профессионалов продаж IASP;

, член экспертного совета международной ассоциации профессионалов продаж IASP; Елена Белякова , ведущий менеджер партнерского отдела Битрикс24;

, ведущий менеджер партнерского отдела Битрикс24; Екатерина Дегтярева , директор hh.ru Сибирь;

, директор hh.ru Сибирь; Максим Милосердов , журналист с 20-летним опытом , главный редактор и продюсер телеканала «Катунь 24», автор книг по стратегиям общения;

, журналист с 20-летним опытом главный редактор и продюсер телеканала «Катунь 24», автор книг по стратегиям общения; Игорь Странцов , основатель и генеральный директор образовательного холдинга «ИнПро», основатель частного колледжа нового поколения «Тьютория»;

, основатель и генеральный директор образовательного холдинга «ИнПро», основатель частного колледжа нового поколения «Тьютория»; Василий Чинчевой, совладелец IT-компании X3Group , бизнес-аналитик , инженер. Более 16 лет в IT-индустрии.

В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний.

Посмотреть программу

Конференцию «Формула бизнеса» в Барнауле. Фото: компания X3Group.

Что будет кроме выступлений?

1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Барнаула. Найдете клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.

2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.

Почему бесплатно?

— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.

Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.

Стать участником бесплатно

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании X3Group

по телефону: +7 (3852) 55-58-07 или e-mail: hello@x3group.ru

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