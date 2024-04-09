Продажа траншейных крепей со склада по выгодным ценам

Земляные работы считаются трудоемкими и опасными. При их выполнении привлекаются аттестованные сотрудники, которые соблюдают правила безопасности. Дополнительно для повышения качества выполняемых работ и сокращения рисков используются специальные приспособления. В качестве таких устройств выступают траншейные крепи, которые используются на разной глубине для предотвращения самопроизвольного смещения грунта. Они необходимы для укрепления стенок котлованов, глубина которых превышает отметку в 1 метр. Эти устройства незаменимы в тех случаях, когда нужно сформировать пологие стенки.

Заказать траншейные крепи по выгодным ценам можно в компании ООО «ТВФ-РУС». Это официальный представитель немецкой компании «TWF Tiefbautechnik» («ТВФ Тиефбаутехник»). Прямое сотрудничество с производителем позволяет устанавливать доступные цены. Все крепи, представленные к заказу, соответствуют действующему техническому регламенту. Они пригодны для использования в траншеях с различными типами грунта:

песчаными;

глинистыми;

грунты с органическими примесями;

суглинки и супеси.

С учетом подвижности грунта подбирается оптимальная глубина для установки крепей. Если рассматривать песчаную почку, то укреплять вертикальные стенки рекомендуется уже на глубине 1 метр. При работе с глинистой почвой этот показатель увеличивается до 1.5 метра.

Как оформить заказ

Если вы хотите заказать траншейные крепи со склада, то для оформления заявки проходите на официальный сайт компании twf-rus.ru. Можно также в рабочее время связаться с менеджерами по телефону. Компания ООО «ТВФ-РУС» предлагает для покупки или для оформления в лизинг, аренду на выгодных условиях полные комплекты крепей. В них включены опалубки, направляющие, распорки. В ассортименте представлены также системы крепей, которые специально разработаны для укрепления стенок котлованов колодцев, для работы с грунтами в местах пересечения траншей с действующими инженерными системами.

Если вы затрудняетесь с выбором систем траншейных крепей, которые подойдут для решения ваших задач, то обратитесь за технической консультацией к менеджерам. В ассортименте компании представлены крепи разного назначения и комплектации. Все они соответствуют высоким стандартам качества. Также предусмотрена возможность разработки индивидуальных решений по ТЗ клиента.

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