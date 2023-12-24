Прилеты всех московских рейсов и из Санкт-Петербурга задерживаются из-за густого тумана в Барнауле (обновлено)

Из-за непогоды не смогли совершить посадку самолеты всех авиакомпаний, выполняющих рейсы Москва — Барнаул, а также Санкт-Петербург — Барнаул.

Авиаперевозчики — "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, "Северный ветер".

Расчетное время прибытия в аэропорт назначения у всех разный. Объединяет одно — это произойдет после 15:00.

Потому пассажирам, которые намеревались вылететь из Барнаула, необходимо следить за изменением в расписании на онлайн-табло.

Отменен рейс Барнаул — Новосибирск.

Кстати, такая же погода началась накануне вечером в соседнем регионе — Новосибирской области.