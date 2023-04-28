5 причин приехать на фестиваль «Цветение маральника»

Впервые в истории фестиваля «Цветение маральника» его хедлайнером станет популярная российская группа — «Градусы». Выступление музыкантов завершит шестичасовой музыкальный марафон на открытии летнего туристического сезона. «Градусы» выйдут на главную сцену в 18:00.
За возможность сделать фестиваль ярче и масштабнее организаторы благодарят генерального спонсора — пятизвездочный гостиничный комплекс Grand Chalet Altay, спонсоров: Новоалтайский маслосырзавод, туристическую компанию «Арго», этно-глэмпинг «Алтайское кочевье», санаторий «Сосновый бор», производителя Алтайской родниковой воды «Салаир», рекламное агентство A-print, рекламную компанию «ГудАрт», партнеров — компании «ХАНИВЭЙ», 2ГИС, «Бочкари», «Киприно», «Рикон», «Зимаречье» и Барнаульский молочный комбинат.
На «Цветении маральника» будут работать несколько сцен. На стационарной сцене выступят творческие коллективы региона и пройдет дискотека 80-х.
В 13:00 начинает работу главная сцена. Первым на ней выступит Барнаульский духовой оркестр. Далее — солистка Ольга Семенова.
В 14:45 — по центральной аллее к главной сцене пройдет парад участников фестиваля. 15:00 — стартует церемония открытия с участием барабанщиков Big Drumma Show. За ними на сцену выйдет кавер-группа «Фогель&Ко», которая предваряет выступление хедлайнера фестиваля.
Подкрепиться можно будет в Гастрономической деревне. Здесь будут представлены как сезонные блюда локальной кухни от шеф-поваров кафе и ресторанов, так и традиционные для стритфуда шашлыки и плов. Так ресторан «Сосны» из Grand Chalet Altay предложит гостям печеные пирожки с уткой и капустой, питу с томленым маралом и запеченым баклажаном, шурпу и шашлык. «Алтайское Холмогорье» развивает модную тему гастроботаники. В меню — тар-тар из вяленой телятины с елово-лопуховым айоли, плов на телячьих ребрах с лопухом и нутом, знаменитые кундюбки из крапивного теста.
Кроме того, в зоне гостеприимства можно будет попробовать национальные блюда народов, проживающих на территории Алтайского края.
На фестивале будет весело и взрослым, и детям. Театр «Куклы-Великаны» устроят для детей игры на меткость, выносливость и сообразительность. Развивающие, исторические и даже придуманные специально к событию!
Студенты колледжа Алтайского госуниверситета помогут гостям фестиваля освоиться в роли человека-паука на мастер-классе по фрироупу. Рядом с веревочной сетью поставят мини-батуты барнаульские тренеры джампинга. Под руководством тренеров можно будет попробовать новый вид кардиотренировки и упражнений на координацию. Казаки будут учить всех желающих фланкировке шашкой.
На традиционной ярмарке ремесленников можно будет не только приобрести сувениры, но и чему-то научиться: мастера проведут бесплатные уроки.
Что такое «Цветение маральника»?
«Цветение маральника» — это один из самых известных и красивых праздников, которые проходят в Алтайском крае. Он открывает летний туристический сезон в регионе и посвящён цветению кустарника рододендрон Ледебура, которое в народе называют «маральник». Для гостей готовят программу на любой возраст. На открытой сцене выступают популярные группы, ремесленники проводят мастер-классы в ярмарочных рядах, работают анимационные площадки.
Фестиваль проходит в регионе с 2013 года. Он трижды получал высшую награду Национальной премии Russian Event Awards.
Генеральным спонсором фестиваля в этом году выступил Туркомплекс Гранд Шале Алтай — настоящие пять звёзд в окружении гор на берегу Катуни. Проживание в Grand Chalet Altay предусмотрено в комфортабельных коттеджах в стиле современных шале или стильных номерах отеля. Совершите настоящее кулинарное путешествие по Алтаю в 4 ресторанах a la carte и зарядитесь энергией и здоровьем на весь год в банном комплексе «Кедр и Пар». К услугам гостей туркомплекса огромный подогреваемый открытый бассейн, профессиональный теннисный корт, детский клуб и уютные беседки на обустроенном пляже.
4CQwVszH9pSaLJKfKpS