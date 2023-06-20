7 правил идеальной визитки

Представить современную компанию или делового человека без визитки практически невозможно. Этот маленький предмет может рекламировать товары и услуги, «рассказывать» определенную информацию, также выполнять некоторые другие функции. Какова примерная цена визиток , и какими правилами необходимо руководствоваться при их разработке, расскажем ниже.

Одна сторона – основное правило

Вся информация, которую вы хотите донести до деловых партнеров или потенциальных клиентов, должна располагаться на одной стороне. Вторая должна быть пустой (согласно правилам, она предназначена для пометок). Если есть необходимость во взаимодействии с иностранными партнерами, то следует заказать отдельный тираж визиток на другом языке.

Сотрудник и компания – не одно лицо

Также стоит избегать еще одной распространенной ошибки, которая заключается в совмещении информации о вас лично и об услугах компании. Личная визитка и корпоративная – совершенно разные продукты.

Качество бумаги – это важно!

Если речь идет об услугах частного практикующего специалиста или визитка сообщает о том, что в вашем городе открывается новая пиццерия, то бумага может быть самой простой. Но солидным фирмам не стоит экономить на оформлении, поскольку премиум материалы могут стать дополнительной рекламой, подчеркнув статус компании.

Стандартный размер

Размеры, которые подходят к большинству холдеров, папок для визиток и кармашек в портмоне: 90х50 см или 85х55 см. Конечно, визитка нестандартной формы или размера смотрится необычно и интересно, но велика вероятность, что она быстро потеряется у ее получателя, поскольку найти место для ее хранения будет труднее.

Продуманный дизайн

Обычно на визитке предусмотрено несколько областей: зона брендирования, зона контактов, личных данных владельца и т.д. Буклетик маленький, поэтому его дизайн должен быть тщательно продуман, чтобы доносить всю необходимую информацию и при этом не быть излишне перегруженной. Разработку визиток для солидных и крупных компаний лучше доверить профессионалам.

Читабельные шрифты

Иногда креативные дизайнеры используются витиеватые и замысловатые шрифты, трудные для визуального восприятия. В случае с визитками использовать их не рекомендуется: все должно быть просто и понятно с первого взгляда.

Для каждой цели – своя визитка

Еще раз напоминаем, что визитки для члена общества любителей рыбалки вашего города и руководителя металлургического предприятия не могут быть похожими. Если вы не обладаете соответствующими знаниями и опытом, чтобы самостоятельно придумать хорошую по дизайну карточку, лучше обратитесь за помощью к профессионалам.