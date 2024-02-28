Правда ли, что в российских отелях запустят невозвратный тариф

Невозвратный тариф в отечественных отелях могут ввести уже в этом году, сообщает ТАСС .

По словам депутатов, благодаря такой мере туристы смогут сэкономить на проживании. Для отельеров же снизятся риски.

О тарифе

Невозвратный тариф подразумевает, что отель не выплатит компенсацию клиенту при отказе от поездки. Исключением могут стать уважительные причины:

невыполнение заявленных услуг,

пандемия,

новые государственные требования к туристам,

отмена рейсов.

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