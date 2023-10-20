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Правда ли, что деньги за покупку игровых наборов в World of Tanks направляются в Украину

19 октября студия Wargaming, которая разрабатывает World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины, передает Lenta.ru.

Скриншот World of Tanks
Скриншот World of Tanks

В игре появились наборы, деньги за которые отправляются Киеву, заявили в головном офисе разработчика World of Tanks - Wargaming.

При этом в России бизнес приобрела компания Lesta Games. Потому что Wargaming ушли из страны.

Однако в студии рекомендовали с осторожностью относиться к покупкам. Ведь теперь это могут расценивать как госизмену - пожертвования для Украины. Для граждан Республики Беларусь это тоже актуально.

При этом в России игру вообще могут запретить. На это в своем Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Он написал, что игра подпадает под принятый накануне Госдумой законопроект об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта.

Тем временем Путин 20 октября посетил штаб Вооруженных сил в ЮФО.

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