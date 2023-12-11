Популярные в 2023 году аниме сериалы

В России, наряду с Китаем, Японией, Бразилией, Мексикой, Испанией и США, популярна аниме культура. Больше всего в нашей стране поклонников направления среди молодежи. На портале Animakima (Анимекима) вы найдете популярные фильмы и сериалы в жанре аниме, мы же расскажем о нескольких наиболее популярных франшизах, выпущенных в 2023 году.

«Великая небесная стена» (апрель 2023 года) 18+

Действие сериала, состоящего из 13 серий, разворачивается в мире после апокалипсиса. Япония, пережившая катастрофу, оказывается разделена на две части. Одни живут под куполом, где безопасно и хорошо (как все привыкли думать), другие – вне его, где полно чудовищ и опасностей. Однажды обитатели двух разных миров встретятся, чтобы раскрыть свои тайны и узнать, что их объединяет.

«Мой счастливый брак» (июль 2023 года) 18+

Романтическая фэнтези история, повествующая о судьбе обычной девушки, которой не повезло родиться в семье, где все обладают сверхспособностями. Сериал, повествующий о том, как Золушка из Японии ищет свой путь к счастью, завоевал любовь миллионов поклонников. Красивая графика и реалистичное описание быта страны Восходящего солнца – еще одна причина, по которой стоит обратить внимание на это произведение. Чисто серий: 12.

«Адский рай» (апрель 2023 года) 18+

Экранизация манги в жанре темного фэнтези. В 13 сериях повествуется о приключениях экспедиции, состоящей из команды приговоренных к смерти преступников. Задача группы: найти средство, которое поможет жить вечно. Но «рай», где оно спрятано, оказывается «адом». В случае успеха миссии смертников ждет помилование, но смогут ли они преодолеть то, что им уготовано?

«Бессонница после школы» (апрель 2023 года) 18+

История школьника с расстройством сна, вследствие которого его считают злым и раздражительным. Однажды он находит единомышленницу в лице девочки со схожими проблемами, и они решают возродить астрономический клуб. Как будет развиваться дружба двух непохожих людей, которых свела одна беда, можно увидеть в аниме «Бессонница после школы». Чисто серий: 13.

«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит» (июль 2023 года) 18+

Милый (по мнению зрителей) аниме мультсериал, повествующий о странной дружбе кота с непростым характером и человека. Добрая и жизнеутверждающая комедия расскажет о том, как животное, внезапно выросшее до размеров человека, становится супер домохозяйкой и помогает девушке переживать повседневные трудности, а впоследствии становится дня нее настоящим другом. Число серий: 5.