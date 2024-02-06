7 февраля
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Попробовать Азию на вкус. Ресторан-поэма «Живые души» представил новое меню сезона

По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской мифологии он символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Чтобы отдать почтение восточному гостю и получить его расположение, в ресторане-поэме «Живые души» подготовили новое меню в азиатском стиле.

Ресторан-поэма «Живые души» подготовил новое меню в азиатском стиле.
Ресторан-поэма «Живые души» подготовил новое меню в азиатском стиле.
Фото предоставлено рестораном-поэмой «Живые души».

Ресторан-поэма «Живые души» известен своим вином и мультикультурной кухней. Каждый сезон у них выходит новое меню, посвященное различным событиям. В декабре в ресторане готовились к Новому году и предлагали традиционные праздничные блюда. А в феврале начали готовиться к китайскому новому году, который наступит 10 февраля. Поэтому в меню этого сезона почетное место займет кухня Дальневосточной Азии.

Азиатская кухня славятся богатством красок и разнообразием вкусов. Она считается более здоровой, чем европейская кухня, ведь здесь отдают предпочтение овощам, растительным маслам и пряным специям. Повара используют только свежие продукты подвергают их минимальной термальной обработке.

Шеф-повара «Живых душ» собрали самые яркие рецепты стран Дальнего Востока. Здесь можно попробовать крудо из черноморского сибаса со сладковатым облепихово-манговым соусом, редисом и огурцом. Или насладиться традиционными сашими из лосося или тунца с острым соусом юдзу или васаби. Они подаются с овощным гарниром.

В меню есть пикантные блюда из говядины. Например, тартар, который подается с ферментированным чесноком, фундуком, нори и соусом кимчи. Или азиатские пельмени гедзе с ореховым соусом и кунжутным маслом. Также есть блюдо, приготовленное в японской технике татаки. Повара нарезают говядину на тонкие кусочки и быстро обжаривают их. К мясу подают хрустящий дайкон и ореховый соус.

На десерт в ресторане предлагают миндальный тарт с тающим во рту лаймовым кремом. И, конечно, в меню включили чай, которому в азиатских странах посвящена отдельная культура. В «Живых душах» можно отведать чай саган дайля с лемонграссом, имбирем и медом. На Дальнем Востоке верят, что саган дайля обладает целебными свойствами, а его листья и цветки использовались в народной медицине для лечения различных заболеваний.

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