Почему полезно слушать музыку и где скачать последние новинки бесплатно

5 «за» в пользу прослушивания музыки
Все мы привыкли слушать музыку. Она сопровождает нас повсюду, но о ее пользе мы задумываемся редко. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что регулярное прослушивание музыки позволяет:
- снизить уровень стресса в жизни. Приятные мелодии служат для расслабления, кроме того, с их помощью можно «отвлечься» от насущных проблем;
- привести организм в тонус. Доказано, что прослушивание любимых мелодий активирует многие важные процессы в организме;
- улучшить самочувствие. В большей мере это касается классики, но и композиции любых других жанров, если они вам по-настоящему нравятся, также будут «целебными»;
- улучшить сон. Чтобы добиться такого эффекта, полезно слушать спокойные и расслабляющие мелодии в вечернее время;
- повысить эффективность спортивных тренировок. Музыка — прекрасный мотиватор, повышающий выносливость и физическую работоспособность (для удобства слушать песню во время занятий можно при помощи беспроводных наушников или через колонку);
- нормализовать уровень артериального давления. Согласно исследованиям, достичь этого эффекта можно за 3-4 недели регулярного прослушивания музыкальных композиций;
- помогает правильно питаться. Если во время трапезы слушать спокойную музыку, то процесс поглощения пищи становится более медленным, а пережевывание — более тщательным.
Интересный факт: доказано, что музыка способна притуплять боль, и чем более эмоциональный человек, тем сильнее достигаемый эффект.
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