Плата за качество, а не имя

Как жительница Алтая устала от плохих средств для стирки и сама открыла производство

В супермаркетах «Аникс» появились кондиционеры для стирки от молодого, но амбициозного бренда AlaStar*. Производству нет ещё и года, но его продукты уже стали лауреатами престижного регионального конкурса качества «Лучший алтайский товар 2023 года». Подробнее о тех, в чьих силах потеснить зарубежных производителей, расскажем в нашем материале.

«Нечего купить»

Предпринимательница и создательница бренда Ульяна Салеева, как никто другой, знает, какими должны быть средства для стирки.

«Видели в супермаркетах того, кто открывает крышки, чтобы узнать, как пахнет средство, тщательно рассматривает этикетки? Возможно, это была я, — улыбаясь, говорит собеседница. — Для меня аромат продукта иногда решающий фактор, всегда проверяю его в магазине. Покупка качественного средства, которое соответствует своему яркому описанию на деле, доставляет настоящее удовольствие. Думаю, в этом меня поймет любая хозяйка».

Владимир и Ульяна Салеевы. Фото предоставлены ИП Салеевой У.П.

После февральских событий 2022 года Ульяна стала замечать, что качество привычных средств начало ухудшаться, а цена — расти. «Часто получалось: приходишь в магазин — и нечего купить. Было обидно: почему в моем крае люди не могут найти нормальные средства?»

Стало понятно, что чуда не произойдёт и российский рынок требует импортозамещения. Почти год назад обычная жительница Барнаула пошла на рискованный шаг — подписала социальный контракт и вместе со своим супругом Владимиром Салеевым открыла собственное производство.

Вера и желание

Задача номер один — сделать качественный продукт, который был бы лучше того, что производят зарубежные концерны. Цель непростая: после введения санкций напряглись даже крупные отечественные промышленные гиганты, которым пришлось срочно пересматривать рецепты, искать новых поставщиков или заново выстраивать логистику.

Например, зимой с российского рынка ушли крупные компании по производству сырья: BASF и Clariant. Отечественные производители столкнулись со срывом поставок и тотальным дефицитом сырья, в том числе поверхностно-активных веществ, полиэтилена, пластика и т.д.

Хозяева небольшого завода прошли немало трудностей, прежде чем организовать бесперебойную цепочку поставок, и все же не отказались от мечты.

«Внутри нас есть огромная вера в свои продукты и желание, чтобы люди пользовались доступными и хорошими средствами, — признается Ульяна Салеева. — Хочу, чтобы они платили не за громкое имя, а только за то, что находится в бутылке».

Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П.

Удалось — продукцию завода хорошо знают и выбирают уже за пределами Алтайского края. Сейчас AlaStar выходит в виде концентрированных гелей для стирки с романтическими названиями: «Северное сияние», «Райский сад», «Лавандовое поле» и «Взаимная любовь».

Также производство выпускает кондиционеры-концентраты со стойкими и приятными ароматами. Например, «Розовые облака» пахнут жасмином с нотками сандалового дерева, а в «Летней ночи» — великолепное сочетание жасмина, ванили и цитрусов. Самый насыщенный запах линейки — «Магический лес» придется по вкусу любителям сильного, стойкого аромата.

Покупатели на маркетплейсах Ozon и Wildberries отмечают, что это эффективные густые средства, которых хватает надолго, а кондиционеры к тому же делают бельё невероятно мягким.

Деликатную и эффективную стирку обеспечивает состав, который соответствует нормативам ГОСТа. Некоторые потребители не верят, что такую продукцию производят в Алтайском крае, а не импортируют из Европы.

Качество продуктов бренда подтвердила победа в номинации «Промышленные товары для населения» в конкурсе «Сто лучших алтайских товаров 2023». Они прошли серьёзную проверку сертификатов, деклараций, протоколов испытаний, свидетельств и прочих необходимых документов.

«Помню, когда просматривала каталоги прошлого года, думала: «Ничего себе», — рассказывает собеседница. — Нас, еще таких юных, поставили в линейку с огромными, мощными заводами. Для нашего предприятия, которому нет года, большая награда. Но это только начало».

Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П.

Новые горизонты

Параллельно с разработкой новых средств бренд успешно развивает сотрудничество с наиболее известными дистрибьюторами и компаниями.

С 15 августа супермаркет «Аникс» запускает промоакцию для кондиционера «Летняя ночь».

«Рада сотрудничеству с этой сетью. Объяснила, что хочу делать качественные продукты для людей по доступной цене, — рассказывает Ульяна Салеева. — И меня поддержали. ТД «Аникс» с большой теплотой относится к производителям нашего края — и об этом все давно знают. С ТД «Аникс» у нас хорошие партнерские отношения и одна цель: приложить все усилия, чтобы сделать жизнь людей лучше».

Найти продукцию AlaStar также можно в торговых сетях «Пакетон», «Арсенал», «Арсидом», «Моя дача» на маркетплейсах, а также в розничной продаже практически во всех населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай. Скоро товары от бренда появится ещё в нескольких крупнейших сетях региона.

В ближайшем будущем предприятие планирует выйти за рамки средств для стирки и расширить ассортимент, а также увеличить географию продаж. И тогда знакомый логотип станет мелькать на полках и радовать потребителей чаще.

* АлаСтар