12 апреля
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Перья, золотистые брови и оголенные торсы. Фоторепортаж altapress.ru с алтайской недели моды

Алтайские дизайнеры и швейные производства показали себя во всей красе на неделе моды в Барнауле. Altapress.ru показывает фоторепортаж с дефиле, где представили детскую, мужскую и женскую одежду.

Показ на алтайской неделе моды.
Показ на алтайской неделе моды.
Ирина Пергаева.

Бесплатные показы прошли в ТЦ «Гранд Арена» в минувшие выходные. Свои работы представили около 30 дизайнеров.

Художники, вдохновленные весной, выбрали яркую палитру, особенно выделялись на серой дорожке наряды в цвете фуксия. Что касается фасонов, дизайнеры отдали предпочтение свободным, чуть приталенным моделям: такая одежда не сковывает движения и при этом позволяет оставаться элегантным.

Кроме того, в эти дни прошли лекции по трендам сезона в профессиональной индустрии и способам продвижения торговых марок. Также барнаульцы смогли прикоснуться к миру моды и купить обновки на специальной ярмарке.

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