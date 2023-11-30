Переезд в Турцию в 2023: новые правила проживания

Турция привлекает иностранцев не только своими курортами, но и привилегиями постоянного проживания. Переезд в эту страну имеет ряд преимуществ, включая высокий уровень экономики, льготное налогообложение, безвизовые путешествия по Евросоюзу, широкие возможности для бизнеса. В 2023 году желающие могут получить краткосрочный или долгосрочный вид на жительство. Предусмотрены минимальные лимиты для инвесторов. В объекты недвижимости жилого и коммерческого назначения по закону можно вложить не менее 400 тысяч долларов, если вы рассчитываете на гражданство. С лета 2022 года в ряде турецких районов нельзя получить ВНЖ за приобретение квартиры или дома. Это следует учитывать при выборе города, чтобы не ошибиться.

Краткосрочный ВНЖ: условия и требования

Изучить новые правила проживания в Турции следует еще до подачи документов на ВНЖ. Вы должны удостовериться в том, что соответствуете выдвинутым требованиям и можете предоставить нужные документы. Краткосрочный ВНЖ могут получить лица в возрасте от восемнадцати лет при наличии медицинской страховки. Для его оформления в недвижимость Турции следует вложить от 50-75 тысяч долларов. Минимальная сумма зависит от выбранного города, региона.

Краткосрочный (или туристический) вид на жительство выдается на шесть месяцев, но позволяет официально находиться на территории юрисдикции до двух лет. Заявление вместе с документами подается лично претендентом или через доверенное лицо. Продление краткосрочного ВНЖ осуществляется дистанционно при необходимости.

Долгосрочный ВНЖ: новые условия

Жить и работать в Турции на протяжении длительного срока можно при получении долгосрочного ВНЖ. Его наличие позволяет претендовать на последующее оформление паспорта. Иностранные граждане должны соблюдать следующие требования:

проживание на территории Турции — не менее восьми лет;

наличие медицинской страховки;

финансовая стабильность, которую могут подтвердить банковские выписки и другие документы, справки;

отсутствие судимости.

В 2023 году необходимо подавать заявление на долгосрочный ВНЖ даже при ранее полученном краткосрочном. Узнать подробнее об условиях проживания в Турции по новым правилам можно здесь на сайте. Второе гражданство в этой стране предоставляет иностранцам ряд привилегий. Для достижения положительного результата нужно подробно изучить информацию о ВНЖ в Турции.