Осталось три месяца до отмены ипотеки с господдержкой — какие варианты еще действуют

Без субсидий, но со скидками
На исходе I квартала 2024 года банки начали улучшать условия кредитования для застройщиков и для заемщиков. Это открыло новые возможности для поддержки всего ипотечного рынка.
Например, один из крупнейших игроков — Сбер, за последнюю неделю отменил субсидирование ставки застройщиками, если они имеют проектное финансирование в банке. Либо, если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.
Все это означает, что большинство ипотечных кредитов могут выдавать без субсидий. Такие условия открывают перед девелоперами возможность объявлять новые акции и предоставлять клиентам скидки. Что застройщики уже начали делать в ряде регионов страны.
Отметим: чтобы быть зарплатным клиентом Сбера и пользоваться привилегиями этого статуса, в том числе, при оформлении ипотечного кредита, достаточно подключить «Персональный зарплатный проект» через мобильное приложение и переводить часть зарплаты на карту Сбера.
Готовый объект — по льготной ставке
Многие застройщики Алтая возводят дома по проектному финансированию от Сбера. В Барнауле это проекты под разный уровень запросов в разных районах города, в том числе новых и в историческом центре.
Часть застройщиков реализует готовые квартиры, соответствующие условиям льготной госпрограммы. Такой возможностью у одного только Сбера пользуется не один десяток партнеров. Это расширяет выбор заемщиков как по стоимости, так и по качеству жилья.
Цифра: 98,8% — доля ипотек с господдержкой в выдачах на первичном рынке в России.
Преодолеть лимиты
Иногда бывает, что найден желаемый вариант, но сумма льготной ипотеки недостаточна из-за лимитов программы. В начале марта появился механизм, который позволяет преодолеть гослимит по другой льготной массовой программе — «Семейной ипотеке».
Он позволяет увеличить сумму кредита с 6 до 15 млн рублей. При этом сумма до утвержденного правительством лимита будет оформлена по льготной ставке в 6%, а вся остальная сумма — по рыночной.
Разбить кредит и ставку на части
Еще один вариант — кредит можно разбить на транши. Траншевая ипотека — это кредит, который банк выдает траншами, то есть, частям. Соответственно, проценты по кредиту заемщику будут начислять только на часть полученной суммы, а не на весь объем средств.
Модель позволяет уменьшить ежемесячные выплаты и сделать обслуживание более удобным. Основные расходы заемщик несет, как правило, после введения дома в эксплуатацию, а до этого момента гасит символические суммы, поэтому метод подходит тем, кто покупает свое первое жилье. Так легче платить за аренду, пока еще строится дом с квартирой под ключ, в которую можно переехать сразу после ввода.
Действовать легко и быстро
В условиях, когда времени для получения ипотеки остается немного, крайне важны скорость и простота подачи заявки и оформления кредита.
Такие сервисы, как Домклик, помогут оперативно подобрать оптимальные условия, изучить варианты снижения ставки, заполнить анкету, а также получить решение банка за несколько минут.
Сразу после одобрения максимальной суммы кредита можно выбрать жилье и отправить необходимые документы в банк онлайн, загрузив их в личный кабинет. Идти в отделение потребуется лишь раз, чтобы подписать кредитный договор.
Мнение
Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:
Недавнее изменение условий в Сбере, связанное с субсидированием ставки застройщиками, стало хорошей новостью для большого числа клиентов, которые планировали в ближайшее время приобрести квартиру на первичном рынке. Ипотека в этом банке всегда пользовалась высоким спросом, и мы ожидаем, что число обращений будет увеличиваться.
Самое важное - в нашем Telegram-канале