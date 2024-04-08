Осталось три месяца до отмены ипотеки с господдержкой — какие варианты еще действуют

У потенциальных заемщиков остается менее трех месяцев, чтобы воспользоваться льготной ипотекой с процентной ставкой вдвое ниже рыночной. Самая массовая программа льготной ипотеки с господдержкой прекращается 1 июля 2024 года. Изначально ее вводили, чтобы стимулировать рынок недвижимости. Задача выполнена, поэтому высока вероятность, что программу продлевать не будут и оставят поддержку лишь отдельных категорий заемщиков. Рассказываем, какие возможности пока есть для покупки квартиры в ипотеку.

Без субсидий, но со скидками

На исходе I квартала 2024 года банки начали улучшать условия кредитования для застройщиков и для заемщиков. Это открыло новые возможности для поддержки всего ипотечного рынка.

Например, один из крупнейших игроков — Сбер, за последнюю неделю отменил субсидирование ставки застройщиками, если они имеют проектное финансирование в банке. Либо, если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.

Все это означает, что большинство ипотечных кредитов могут выдавать без субсидий. Такие условия открывают перед девелоперами возможность объявлять новые акции и предоставлять клиентам скидки. Что застройщики уже начали делать в ряде регионов страны.

Отметим: чтобы быть зарплатным клиентом Сбера и пользоваться привилегиями этого статуса, в том числе, при оформлении ипотечного кредита, достаточно подключить «Персональный зарплатный проект» через мобильное приложение и переводить часть зарплаты на карту Сбера.

Готовый объект — по льготной ставке

Многие застройщики Алтая возводят дома по проектному финансированию от Сбера. В Барнауле это проекты под разный уровень запросов в разных районах города, в том числе новых и в историческом центре.

Часть застройщиков реализует готовые квартиры, соответствующие условиям льготной госпрограммы. Такой возможностью у одного только Сбера пользуется не один десяток партнеров. Это расширяет выбор заемщиков как по стоимости, так и по качеству жилья.

Цифра: 98,8% — доля ипотек с господдержкой в выдачах на первичном рынке в России.

Преодолеть лимиты

Иногда бывает, что найден желаемый вариант, но сумма льготной ипотеки недостаточна из-за лимитов программы. В начале марта появился механизм, который позволяет преодолеть гослимит по другой льготной массовой программе — «Семейной ипотеке».

Он позволяет увеличить сумму кредита с 6 до 15 млн рублей. При этом сумма до утвержденного правительством лимита будет оформлена по льготной ставке в 6%, а вся остальная сумма — по рыночной.

Разбить кредит и ставку на части

Еще один вариант — кредит можно разбить на транши. Траншевая ипотека — это кредит, который банк выдает траншами, то есть, частям. Соответственно, проценты по кредиту заемщику будут начислять только на часть полученной суммы, а не на весь объем средств.

Модель позволяет уменьшить ежемесячные выплаты и сделать обслуживание более удобным. Основные расходы заемщик несет, как правило, после введения дома в эксплуатацию, а до этого момента гасит символические суммы, поэтому метод подходит тем, кто покупает свое первое жилье. Так легче платить за аренду, пока еще строится дом с квартирой под ключ, в которую можно переехать сразу после ввода.

Действовать легко и быстро

В условиях, когда времени для получения ипотеки остается немного, крайне важны скорость и простота подачи заявки и оформления кредита.

Такие сервисы, как Домклик, помогут оперативно подобрать оптимальные условия, изучить варианты снижения ставки, заполнить анкету, а также получить решение банка за несколько минут.

Сразу после одобрения максимальной суммы кредита можно выбрать жилье и отправить необходимые документы в банк онлайн, загрузив их в личный кабинет. Идти в отделение потребуется лишь раз, чтобы подписать кредитный договор.

Мнение Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая: Недавнее изменение условий в Сбере, связанное с субсидированием ставки застройщиками, стало хорошей новостью для большого числа клиентов, которые планировали в ближайшее время приобрести квартиру на первичном рынке. Ипотека в этом банке всегда пользовалась высоким спросом, и мы ожидаем, что число обращений будет увеличиваться.

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