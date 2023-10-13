Осенние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле. Адреса

Ярмарки пройдут в каждом районе города.
Для садоводов-огородников представят большой выбор саженцев и рассады.
Также на площадках представят сельскохозяйственную продукцию.
Адреса ярмарочных площадок:
- Железнодорожный район - пр-кт Ленина,71;
- Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район - ул.Попова (86 пл. Народная);
- Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.
Ранее сообщалось, что почти 8 млн рублей барнаульцы потратили на продовольственных ярмарках.