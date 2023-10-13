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Осенние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле. Адреса

Осенние продовольственные ярмарки пройдут в субботу 14 октября в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Субботняя продуктовая ярмарка.
Субботняя продуктовая ярмарка.
barnaul.org

Ярмарки пройдут в каждом районе города.

Для садоводов-огородников представят большой выбор саженцев и рассады.

Также на площадках представят сельскохозяйственную продукцию.

Адреса ярмарочных площадок:

  • Железнодорожный район - пр-кт Ленина,71;
  • Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район - ул.Попова (86 пл. Народная);
  • Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.

Ранее сообщалось, что почти 8 млн рублей барнаульцы потратили на продовольственных ярмарках.

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