Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиян

Яблоко – один из древнейших плодов, который выращивают на протяжении уже 5 тысяч лет. При этом, если в дореволюционной России яблоки были привилегией обеспеченных слоев населения и деликатесом, сегодня это самый потребляемый в стране фрукт. РСХБ узнал, что большинство россиян предпочитают яблоки красного цвета, а также отдают предпочтение фруктам, выращенным фермерами.

Цвет имеет значение

Большинство россиян предпочитают красные яблоки – сочные, умеренно-сладкие – такой сорт своим любимым назвали 44% опрошенных. 40% респондентов выбирают зеленые яблоки – пожестче, с кислинкой. И только 16% участников опроса чаще едят желтые «сахарные» яблоки без кислоты.

Цвет кожуры действительно имеет значение – от него зависит содержание в плодах питательных веществ и витаминов. Красные яблоки – чемпионы по содержанию железа. Зеленые плоды богаты аскорбиновой кислотой и в то же время являются наименее калорийными и гипоаллергенными. Желтые яблоки содержат больше сахаров, но при этом отличаются высоким содержанием пектина – разновидности клетчатки.

Сколько яблок едят россияне?

Россияне признались, что в яблочный сезон (с августа по сентябрь) чаще всего съедают 1-2 яблока в день (об этом заявили 43% респондентов). При этом каждый четвертый опрошенный может съесть больше двух яблок в день в последней декаде августа – первой декаде сентября (28% ответов). 20% россиян даже в сезон перекусывают яблоками реже – 1 фрукт в неделю. И только 9% ответивших включают яблоки в свой рацион несколько раз в месяц.

Среднегодовое же потребление товарного яблока в России составляет около 14 кг на душу населения. При среднем весе одного плода в 176 грамм один россиянин в год съедает порядка 80 яблок – то есть по одному яблоку в 4-5 дней. При этом в яблочный сезон россияне едят яблоки чаще - с учетом выращиваемых фруктов на личных подсобных хозяйствах, которые не включаются в общую статистику потребления.

Что россияне готовят из яблок?

Почти половина россиян готовит из яблок компот или сок (об этом рассказали 46% респондентов). 34% опрошенных предпочитают варить яблочное варенье, повидло или готовить мармелад. У 12% респондентов достаточно энтузиазма для приготовления пирогов с яблочной начинкой, а 8% россиян добавляют яблоки в мясные блюда.

Конечно, яблоки, как и другие фрукты, наиболее полезны в свежем виде, однако даже при кулинарной обработке эти фрукты сохраняют многие полезные свойства. Антиоксиданты и пектин выдерживают термическую обработку, а витамин С и калий сохраняются при приготовлении сока. Больше всего полезных свойств яблоки теряют при очистке от кожуры - она богата пищевыми волокнами, антиоксидантами и витаминами С и A.

Самые урожайные регионы

Большинство россиян планировали встречать Яблочный Спас с фермерскими яблоками (такой ответ дали 44% опрошенных). 41% респондентов хотели приобрести фрукты в магазине у дома, а на столе у 15% участников должны были быть яблоки, выращенные своими руками.

Больше половины яблок (56%) производится в товарном сегменте – сельскохозяйственными организациями и фермерами. Такие хозяйства зачастую закладывают интенсивные сады – компактные и при этом эффективные. Благодаря этому по итогам прошлого года урожайность семечковых культур (отдельно данные по яблокам не выделяются, но на их долю приходится основная часть производства категории) достигла рекордного уровня 187 ц/га. Самыми урожайными стали фермерские и сельскохозяйственные организации в Республике Марий-Эл (419 ц/га), Кабардино-Балкарской Республике (352 ц/га), Татарстане (336 ц/га), Крыме (315 ц/га), Северной Осетии (304 ц/га).

АО «Россельхозбанк»